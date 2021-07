"Mi ha lasciata sola...". Ora la ex incinta accusa Zaniolo (Di martedì 20 luglio 2021) A poche settimane dal parto, l'ex fidanzata di Nicolò Zaniolo tenta in extremis di ristabilire un contatto con il calciatore, che l'avrebbe bloccata Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 luglio 2021) A poche settimane dal parto, l'ex fidanzata di Nicolòtenta in extremis di ristabilire un contatto con il calciatore, che l'avrebbe bloccata

Advertising

Corriere : La ex attacca Zaniolo: «Figlio voluto da entrambi, ma ora ha alzato un muro» - gossipblogit : Nicolò Zaniolo, l’ex Sara Scaperrotta accusa: “Lasciata sola e bloccata sui social” - angiuoniluigi : RT @Corriere: La lettera della ex di Zaniolo - bobbiarbore : @matteozenatti Capito perchè sto da sola? Verrei lasciata. :) - Profilo3Marco : RT @Corriere: La lettera della ex di Zaniolo -