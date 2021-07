Metro Torino | riparato il guasto | da oggi riaperta la linea fino a fermata Bengasi

Advertising

LaStampa : Guasto ai sistemi automatici, la metro di Torino si ferma di nuovo - GTT_Torino : Ascensore metro Marconi - GTT_Torino : Ascensore stazione Marconi direzione Bengasi fuori servizio - rep_torino : Torino, il metrò è ripartito stamattina. Corse regolari anche tra Porta Nuova e Bengasi [aggiornamento delle 09:55] - ITA61 : RT @rep_torino: Torino, metrò sempre fermo tra Porta Nuova e Bengasi. Gtt: 'Lavoreremo per tutta la notte' [aggiornamento delle 19:29] http… -

Ultime Notizie dalla rete : Metro Torino

... contestata dai residenti disud . Purtroppo, dalla fine di aprile, cioè dall'inaugurazione delle ultime due fermate Italia 61 e Bengasi , laha continuato ad andare a singhiozzo . Il ...' Il M5S ha dimostrato in questi anni - spiega in un video di presentazione - di poter cambiarein modo radicale: penso alla2, ad eventi di portata internazionale come le Atp Finals di ...TORINO. La manutenzione effettuata nella notte, sulla cui efficacia la stessa Gtt nutriva dei dubbi, ha dato esito positivo. E così questa mattina è ripartita, dopo quasi 48 ore, la linea 1 della metr ...Il metrò è ripartito questa mattina, le corse sono tornate regolari anche tra Porta Nuova e il capolinea di Piazza Bengasi. Era da ieri mattina che il treno non passava in quella tratta. Ora il guasto ...