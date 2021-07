Metro, risolto il guasto. Riprende il servizio tra Porta Nuova e piazza Bengasi (Di martedì 20 luglio 2021) E’ tornato regolare il servizio della Metropolitana di Torino dopo che da domenica era interrotto nella tratta tra Porta Nuova e piazza Bengasi. Gtt e tecnici hanno lavorato tutta la notte e sono riusciti a risolvere il problema e quindi da questa mattina la Metro e Nuovamente in funzione e non è stato necessario usare i bus sostitutivi in superficie, che erano stati messi a disposizione.Domenica c’erano stati i primi problemi, poi lunedì i convogli sono rimasti fermi, in entrambe le direzioni, tra le proteste dei passeggeri. L'articolo proviene da ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 luglio 2021) E’ tornato regolare ildellapolitana di Torino dopo che da domenica era interrotto nella tratta tra. Gtt e tecnici hanno lavorato tutta la notte e sono riusciti a risolvere il problema e quindi da questa mattina lamente in funzione e non è stato necessario usare i bus sostitutivi in superficie, che erano stati messi a disposizione.Domenica c’erano stati i primi problemi, poi lunedì i convogli sono rimasti fermi, in entrambe le direzioni, tra le proteste dei passeggeri. L'articolo proviene da ...

