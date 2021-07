Meritocrazia | conoscenza | pari opportunità contro degrado e disagio sociale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 luglio 2021) Cosa fa crescere bene, nel lungo periodo, un paese? Nella stagione del primato dell’economia della, soprattutto una formazione di qualità, aperta, in grado di fare emergere, in ogni persona, le proprie attitudini, nella vita, nel lavoro, nella dimensione complessiva della cittadinanza. È la, in altri termini, la molla per lo sviluppo economico ee per il pieno dispiegamento della democrazia. L’istruzione, lo strumento per una migliore qualità della vita e del lavoro. Proprio sulla diffusione dellasi incardina un’altra leva essenziale per lo sviluppo ...