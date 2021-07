Melissa Satta in barca a Capri manda cartoline sexy ai follower

(Di martedì 20 luglio 2021) Un giro inal largo diè l’occasione giusta perre qualche cartolinaaiapprofitta dello scenario da sogno per mettersi in posa, sfoggiando un corpo mozzafiato e conquistando i cuori dei. Lei sorride felice all’obiettivo e si lascia ammirare, con il bikini sottolinea le sue forme perfette e svela il lato B tonico. Il gossip la vorrebbe fidanzata con Mattia Rivetti, imprenditore 34enne che le ha fatto battere il cuore dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Sull’argomento ...

gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Melissa Satta scruta l'orizzonte ?????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Melissa Satta ?????????????? - VittorioCoppo15 : RT @donna_perfetta: Puntuale come il Natale arriva @sattamelissa e il Calzedonia Summer Show... #Bomba! - pizzapizzabrin1 : @shawdems sono indecisa tra Melissa satta scusa sono seria ma insomma - PsicopaticoF : La bellissima Melissa Satta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta

Io Donna

La rubrica radiofonica più amata dai vip! Scopri i gossip più piccanti e i personaggi più chiacchierati della settimana. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Rumors - Eleonora - 24.07.21.mp3 ...Signorini ha poi fatto trapelare il nome di. Non perché con lei abbia intavolato una trattativa ma più che altro per tastare un poco il terreno. La showgirl sarda ha risposto picche, ...Melissa Satta prima di tuffarsi mostra curve esplosive vista da dietro, il fondoschiena è davvero pazzesco, in acqua la showgirl è circondata dai pesci.SASSARI. “Venite in Sardegna”: l’invito è affettuoso e convincente e arriva sia da sardi che amano la loro isola che da “continentali” che di questo luogo si sono innamorati. L’appello è contenuto nel ...