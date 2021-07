Maurizio Di Marzio è libero. Obbligo di firma a Parigi per l'ex terrorista

Advertising

matteosalvinimi : Arrestato in Francia l’ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio, era fuggito prima della retata di fine aprile. Grand… - marcodimaio : È stato arrestato poco fa a Parigi l'ex brigatista Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di aprile. La Franci… - Agenzia_Ansa : FLASH | Arrestato a Parigi l'ex Br Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di fine aprile #ANSA - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: L'ex brigatista Maurizio Di Marzio è stato scarcerato - OperaFisista : L'ex brigatista Maurizio Di Marzio è stato scarcerato -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Marzio

Diè già libero a Parigi, l'ultimo ex terrorista rosso , che mancava alla lista dell'operazione internazionale di fine aprile "Ombre rosse" della Polizia italiana e francese, che portò ...E' stato rimesso in libertà l'ex BrDi, l'ultimo ex terrorista, per cui l 'Italia chiede l'estradizione, che, sfuggito all'operazione 'Ombre rosse' di fine aprile, ieri era stato arrestato a Parigi dalla polizia francese.L'ultimo ex Br, sfugito all'operazione "Ombre rosse" della polizia italiana e francese, è tornato a casa a Parigi: ha l'obbligo di firma ogni 15 giorni ...L’ex membro delle Brigate rosse Maurizio Di Marzio è stato scarcerato dopo essere stato fermato ieri a Parigi a seguito della richiesta di estradizione presentata dall’Italia. Lo riporta l’Agi, afferm ...