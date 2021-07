Maurizio Cattelan all' HangarBicocca | il ciclo della vita in tre opere

Advertising

marcobardazzi : Un’opera che lascia fiato. Sospesi come in apnea di fronte all’orrore di 20 anni fa, che quelli di noi che quel gio… - ant1dee : Maurizio Cattelan - Reina_Riccardo : Maurizio Cattelan all’Hangar Bicocca - atbricolageblog : Impressioni da lontano. Le recensioni sulla mostra di Maurizio Cattelan a Milano #arte [#riflessioni] - TuttoSuMilano : RT @chiarb: Maurizio Cattelan ritorna a Milano con tre opere sui concetti di esistenza, memoria e perdita #BreathGhostBlind #HangarBicocca… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Cattelan

Travel On Art

Sono le tre opere diesposte al Pirelli HangarBicocca. A dieci anni dall'ultima personale a New York (e in quell'occasione aveva dichiarato il proprio ritiro dalle scene), a 60 anni ...Però l'ultimo lavoro di, che si chiama Blind , adesso alla Bicocca merita da solo il viaggio a Milano. Mentre siete in viaggio su AV per Milano, già da Bologna, potete mettere in ...Breath (respiro): un uomo e il suo cane, in marmo bianco, sdraiati, in posizione fetale. Ghosts (fantasmi): centinaia di piccioni imbalsamati appollaiati su un edificio industriale dismesso.Paola PastoriniBreath (respiro): un uomo e il suo cane, in marmo bianco, sdraiati, in posizione fetale. Ghosts (fantasmi): centinaia di piccioni imbalsamati appollaiati su un edificio ...