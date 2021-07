Margot, il cane morto per aver ingerito un etto di droga nascosto nel pane (Di martedì 20 luglio 2021) Margot , il cane di una famiglia che vive a Ceriano Laghetto, Solaro (Milano), è morto ingerendo un pezzo di pane contenente un etto di droga, lanciato da qualcuno nel giardino dell'abitazione. Da ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021), ildi una famiglia che vive a Ceriano Lagh, Solaro (Milano), èingerendo un pezzo dicontenente undi, lanciato da qualcuno nel giardino dell'abitazione. Da ...

