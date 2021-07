Mara Venier | la tragica perdita del figlio | la confessione disarmante

Leggi su altranotizia

(Di martedì 20 luglio 2021)ha vissuto un’esperienza personale che da anni porta dentro di sé e la cuiè davvero intima e. Scopriamo qual è.-AltraNotiziaLa venezianaè uno del volti femminili più rappresentativi della televisione italiana. Ha esordito negli anni ’80 nella recitazione e successivamente nella conduzione in tv, dove si è fatta conoscere e soprattutto apprezzare, complice l’inconfondibile accento veneto e un talento come pochi altri. Al pubblico è nota come Signora della domenica per i tanti e ...