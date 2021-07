Malore per Belen Rodriguez, salta la registrazione di Tu sì que vales: il messaggio della showgirl (Di martedì 20 luglio 2021) Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere il suo impegno con le registrazioni di Tu sì que vales. La showgirl, che una settimana fa ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Mari, era partita alla volta di Roma per le registrazioni della trasmissione insieme alla sua bimba. Il messaggio sui social per informare i fan di quanto accaduto. Malore per Belen Rodriguez, salta la registrazione di Tu sì que vales La notizia del Malore di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021)per, costretta a interrompere il suo impegno con le registrazioni di Tu sì que. La, che una settimana fa ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Mari, era partita alla volta di Roma per le registrazionitrasmissione insieme alla sua bimba. Ilsui social per informare i fan di quanto accaduto.perladi Tu sì queLa notizia deldi ...

Advertising

RaiNews : Il malore mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano #AntonioRossi #Rossi - lisianthus_tae : *laughs in NCT yearbook special photocard * Per fortuna che non le colleziono, già spendere 6 euro di disco usato… - GiovanniBussett : RT @fanpage: Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere le riprese di #Tusiquevales - fanpage : Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere le riprese di #Tusiquevales - Viki26377550 : @Zoth2021 E' proprio così. A una persona che è morto il fratello per un malore improvviso, ho chiesto se si fosse v… -