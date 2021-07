"Major Grom", boom su Netflix del cinecomic dark sulla Russia d'oggi (Di martedì 20 luglio 2021) “Lei ha picchiato il suo vicino!” dice il poliziotto ad un anziano nella centrale della polizia di Pietroburgo. E il vecchietto risponde: “In Russia non esiste legge sulla violenza domestica e lui, per me, è come un fratello”. Non solo nella sede del nucleo operativo delle divise, ma forse in ogni vita russa vale la battuta di uno dei personaggi del colossal più visto su Netflix nelle ultime settimane: “Senza senso dell’umorismo sarà dura”. Per sopravvivere serve riflettere: “Dumay. Dumay”. Pensa, pensa. Non fa altro che ripeterselo il protagonista del film, “Il maggiore Grom”, costato cinque milioni di dollari ed ispirato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) “Lei ha picchiato il suo vicino!” dice il poliziotto ad un anziano nella centrale della polizia di Pietroburgo. E il vecchietto risponde: “Innon esiste leggeviolenza domestica e lui, per me, è come un fratello”. Non solo nella sede del nucleo operativo delle divise, ma forse in ogni vita russa vale la battuta di uno dei personaggi del colossal più visto sunelle ultime settimane: “Senza senso dell’umorismo sarà dura”. Per sopravvivere serve riflettere: “Dumay. Dumay”. Pensa, pensa. Non fa altro che ripeterselo il protagonista del film, “Il maggiore”, costato cinque milioni di dollari ed ispirato ...

