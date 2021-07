Mafia: processo trattativa, difesa Dell’Utri, ‘è innocente, pentito Brusca inattendibile’ (3) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Poi l’avvocato di Marcello Dell’Utri dice che “la posizione del mio assistito è stata strumentalizzata” e “questa strumentalizzazione raggiunge il suo apice, questa imputazione è servita per superare la preclusione avvenuta con la sentenza del 2010. A suo carico non c’è nulla, in termini fattuali”. E cita Giovanni Fiandaca: “La trattativa, come ha detto il mio illustre collega, nel processo di primo grado ha funzionato come pre comprensione ermeneutica”. Adesso c’è una pausa e l’udienza riprenderà per la seconda parte dell’intervento dell’avvocato Tullio Padovani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Poi l’avvocato di Marcellodice che “la posizione del mio assistito è stata strumentalizzata” e “questa strumentalizzazione raggiunge il suo apice, questa imputazione è servita per superare la preclusione avvenuta con la sentenza del 2010. A suo carico non c’è nulla, in termini fattuali”. E cita Giovanni Fiandaca: “La, come ha detto il mio illustre collega, neldi primo grado ha funzionato come pre comprensione ermeneutica”. Adesso c’è una pausa e l’udienza riprenderà per la seconda parte dell’intervento dell’avvocato Tullio Padovani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

