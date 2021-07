Macron fa marcia indietro? (Di martedì 20 luglio 2021) Ci avete taggato sotto a un post di un sito che non conoscevo, l’ennesimo dominio .com registrato in forma anonima giusto pochi giorni fa. Come vi ho già raccontato più volte, quando un sito viene registrato così significa che chi lo amministra non vuole essere identificato. Il fatto che chi sceglie di aprire un sito di informazione voglia restare anonimo lascia principalmente una criticità: che chi pubblica su quel sito sa che quello che dice non è corretto e vuole evitare possibili cause legali. Pertanto, come sempre, inseriamo d’ufficio il sito nella nostra Black list. Inoltre andiamo ad analizzare la notizia per come è riportata. Titolo della notizia: Passo indietro di ... Leggi su butac (Di martedì 20 luglio 2021) Ci avete taggato sotto a un post di un sito che non conoscevo, l’ennesimo dominio .com registrato in forma anonima giusto pochi giorni fa. Come vi ho già raccontato più volte, quando un sito viene registrato così significa che chi lo amministra non vuole essere identificato. Il fatto che chi sceglie di aprire un sito di informazione voglia restare anonimo lascia principalmente una criticità: che chi pubblica su quel sito sa che quello che dice non è corretto e vuole evitare possibili cause legali. Pertanto, come sempre, inseriamo d’ufficio il sito nella nostra Black list. Inoltre andiamo ad analizzare la notizia per come è riportata. Titolo della notizia: Passodi ...

