“Ma pensa a tua moglie!”. Cristiano Ronaldo, lo scatto proibito di Georgina. Ma lui è concentrato sulla sua ‘nuova fiamma’ (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo la figuraccia del suo Portogallo agli Europei, Cristiano Ronaldo torna a pensare alle cose importanti della vita: la automobili e il lusso sfrenato. Chi ama il calciatore, o meglio, il mito che esso ha costruito intorno alla sua immagine, con grande maestria c’è da dire, avrà notato la sua ultima “cotta”. No, non parliamo di Georgina Rodriguez che continua a pubblicare scatti sempre più sexy, forse per farsi notare da suo marito (si fa per ridere). Insomma, i due sono in vacanza dopo un anno non particolarmente brillante dal punto di vista sportivo e personale. Eppure uno degli uomini più pagati del mondo, in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo la figuraccia del suo Portogallo agli Europei,torna are alle cose importanti della vita: la automobili e il lusso sfrenato. Chi ama il calciatore, o meglio, il mito che esso ha costruito intorno alla sua immagine, con grande maestria c’è da dire, avrà notato la sua ultima “cotta”. No, non parliamo diRodriguez che continua a pubblicare scatti sempre più sexy, forse per farsi notare da suo marito (si fa per ridere). Insomma, i due sono in vacanza dopo un anno non particolarmente brillante dal punto di vista sportivo e personale. Eppure uno degli uomini più pagati del mondo, in ...

Ilaria06391047 : @sangioegiusupp Alla tua vista! Pensa un po alla mia che ormai sono una vecchietta e non ci vedo un palmo dal naso - Haavara3 : @pietromichi @paolo48585471 @SusannaGatto4 Dalla società la cui proprietà chiede aiuti statali e poi fa aumento di… - S0LARCHAN : @emojgk PENSA PER LA TUA - maxt621 : @franz999999999 @virginiaraggi Ricorda chi ha purtroppo fatto quel bombardamento e perché. Ogni volta che il cdx… - bulgi81 : @IlVal_79 @la_stordita La tua azienda cosa ne pensa? È contenta del tua produttività in smart? Perché la questione… -