M5S, l’addio al “vaffa” scatena lo sberleffo. Sfottò via social di giornalisti e politici (che l’hanno usato fino a ieri, senza copyright) (Di martedì 20 luglio 2021) I Cinque Stelle aboliscono il “vaffa” per statuto. La notizia poteva dare il là a tutta una serie di analisi sull’ennesima mutazione genetica del Movimento ma i censori da buoncostume e i detrattori di sempre fanno altro, non applaudono e neppure stanno in silenzio. Fanno il tifo, si lanciano cioé in piccoli Sfottò compiaciuti, perlopiù a mezzo social. Tra gli araldi dello sberleffo, il notista politico del Corriere della Sera Antonio Polito dileggia via twitter la scelta come segno di una maturità tanto tardiva da risultare comica. “Il nuovo statuto del M5s è uno spasso: “Le espressioni verbali aggressive devono essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) I Cinque Stelle aboliscono il “” per statuto. La notizia poteva dare il là a tutta una serie di analisi sull’ennesima mutazione genetica del Movimento ma i censori da buoncostume e i detrattori di sempre fanno altro, non applaudono e neppure stanno in silenzio. Fanno il tifo, si lanciano cioé in piccolicompiaciuti, perlopiù a mezzo. Tra gli araldi dello, il notista politico del Corriere della Sera Antonio Polito dileggia via twitter la scelta come segno di una maturità tanto tardiva da risultare comica. “Il nuovo statuto del M5s è uno spasso: “Le espressioni verbali aggressive devono essere ...

MariaRo51490621 : RT @giure99: M5s e Pd tramano contro l’Italia Il M5s, appoggiato dal Pd, ci fa perdere 100 Mld previsti dal Recovery Fund. Slavina politic… - giure99 : M5s e Pd tramano contro l’Italia Il M5s, appoggiato dal Pd, ci fa perdere 100 Mld previsti dal Recovery Fund. Slav… - KitschRadical : @1982wolverine @Lucrezi97533276 Ahahahaha. Addio m5s. Il populismo non è un bene perché serve solo a fomentare il p… - Trismegisto17 : RT @Panda_Rei_64: M5s annuncia da statuto l'abbandono del volgare grillino per passare al dolce stil novo in pochette. Quando diranno addio… - Panda_Rei_64 : M5s annuncia da statuto l'abbandono del volgare grillino per passare al dolce stil novo in pochette. Quando diranno… -