M5s, domani si sceglie il candidato: la sfida Sganga-Russi sarà decisa online (Di martedì 20 luglio 2021) Il Movimento 5 Stelle è alla vigilia del voto per scegliere il candidato o la candidata sindaca alle prossime elezioni amministrative. domani, dalle ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 20 luglio 2021) Il Movimento 5 Stelle è alla vigilia del voto perre ilo la candidata sindaca alle prossime elezioni amministrative., dalle ... sul sito.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Il nuovo leader del M5s: “Le nostre riforme non si toccano”. Giustizia e reddito. “Così rischia anc… - fattoquotidiano : Conte-Grillo: da Bibbona al 2050, il #M5S prova a ripartire - PediciniEu : Domani al @Europarl_IT presenteremo la #petizione indirizzata alla @EU_Commission , con cui insieme alla #Rete dei… - torinoggi : Comunali, domani il M5S vota per scegliere il candidato sindaco: ecco chi sono Russi e Sganga - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: L'ex premier rinuncia alla guerra su prescrizione e Cingolani: gli estremisti del grillismo non gradiscono. Domani l'assem… -