M5s, domani il candidato sindaco (Di martedì 20 luglio 2021) Finalmente anche per il Movimento 5 Stelle è arrivato il momento della scelta del candidato sindaco. Dopo il tormentone di un possibile Appendino bis e le vicissitudini del nazionale, domani si voterà tra i due pentastellati che hanno dato la loro disponibilità alla candidatura: la capogruppo in consiglio comunale Valentina Sganga e Andrea Russi. Il voto sarà sulla nuova piattaforma SkyVote Cloud messa in funzione nei giorni scorsi. "La comunità del M5S di Torino è orgogliosissima di essere apripista di questa nuova fase. I nostri due candidati Andrea e Valentina arrivano da giorni di partecipazione anche in presenza, ...

