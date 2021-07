M5s, Crimi spiega come funziona il nuovo sistema di voto su SkyVote: “Esordisce Torino con la scelta del candidato sindaco” – Video (Di martedì 20 luglio 2021) Alla vigilia della prima votazione con il nuovo sistema, prevista per la scelta del candidato sindaco M5s di Torino (tra Valentina Sganga e Andrea Russi, ndr), il presidente del Comitato di garanzia pentastellato, Vito Crimi, ha presentato in conferenza stampa al Senato il nuovo meccanismo di voto online previsto con SkyVote, dopo il divorzio da Davide Casaleggio e dalla piattaforma Rousseau: “La democrazia diretta è il nostro cuore pulsante, anche per il nuovo Statuto continua a essere fondamentale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Alla vigilia della prima votazione con il, prevista per ladelM5s di(tra Valentina Sganga e Andrea Russi, ndr), il presidente del Comitato di garanzia pentastellato, Vito, ha presentato in conferenza stampa al Senato ilmeccanismo dionline previsto con, dopo il divorzio da Davide Casaleggio e dalla piattaforma Rousseau: “La democrazia diretta è il nostro cuore pulsante, anche per ilStatuto continua a essere fondamentale e ...

