(Di martedì 20 luglio 2021) “Innanzitutto si formerà il corpo elettorale. Possono votare gliche lo sono da almeno 6 mesi. Una volta formato questo corpo elettorale, i dati verranno consegnati a SkyVote per la gestione del servizio”. Lo dice Vito, reggente del M5S, in merito all’utilizzo della nuova piattaforma SkyVote per i voti degli. tan/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash M5S, Crimi: “Nuovo sistema di voto per gli iscritti” - - CorriereCitta : M5S, Crimi: “Nuovo sistema di voto per gli iscritti” - ronzidante : RT @DeSantis1948: M5S: Crimi, esordisce 'SkyVote', voto certificato e sicuro - Ultima Ora - ANSA - DeSantis1948 : M5S: Crimi, esordisce 'SkyVote', voto certificato e sicuro - Ultima Ora - ANSA - zazoomblog : M5S: Crimi esordisce SkyVote voto certificato e sicuro - #Crimi #esordisce #SkyVote -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Crimi

Agenzia ANSA

Con le ' comunarie ' di domani per la scelta del candidato sindaco di Torino ilripropone il sistema della piattaforma web per la selezione degli aspiranti amministratori e ... chiarisce Vito,...Lo spiega il reggente delVitopresentando la nuova piattaforma SkyVote, che domani esordirà con il voto sulle "comunarie" di Torino. "La società SkyVote non ha alcun ruolo nella ...Una volta formato questo corpo elettorale, i dati verranno consegnati a SkyVote per la gestione del servizio”. Lo dice Vito Crimi, reggente del M5S, in merito all’utilizzo della nuova piattaforma ...Un’elezione al buio. Nessuno ha idea di quanti siano e soprattutto chi siano gli iscritti al Movimento 5 stelle di Torino che domani, dalle 10 alle 22, dovranno scegliere il loro candidato sindaco tra ...