M5s, Conte incontra i gruppi parlamentari del Movimento: la diretta del suo intervento (Di martedì 20 luglio 2021) Giuseppe Conte incontra i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle alla Camera e in Senato. La diretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Giuseppedel5 stelle alla Camera e in Senato. La. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - fattoquotidiano : Giustizia, Conte dopo l’incontro con Draghi: “M5s contribuirà a migliorare e velocizzare processi, ma no a sacche d… - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - Bianca34874951 : RT @MT_Meli_: Ci sono giuristi e giuristi. Da un lato c’è Cartabia, “il miglior Guardasigilli dai tempi di Gonella”, primo presidente donna… - mptuitter : Conte su governo: 'continuiamo a sostenerlo, ma M5S protagonista'. (ultim'ora di Rainews) Fine sceneggiata. -