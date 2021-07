Lutto nel mondo della musica: si spegna un’icona rock (Di martedì 20 luglio 2021) Si è spento all’età di 71 il cantante e violinista Robert Steinhardt. Riconosciuto come il fondatore del Kansas. Lutto tremendo per la famiglia. Robert Eugene Steinhardt (Instagram)Il mondo del rock si è risvegliato con una tremenda notizia. Robert Eugene Steinhardt, il fondatore della band del Kansas, si è spento a seguito di una breve malattia. Nel suo ultimo periodo stava lavorando ad un disco da solista con il produttore Michael Franklin. Un progetto molto importante, e che avrebbe visto la luce alla fine del 2021, con tanti musicisti famosi a sostengo di Robby. La malattia lo ha colpito all’inizio ... Leggi su chenews (Di martedì 20 luglio 2021) Si è spento all’età di 71 il cantante e violinista Robert Steinhardt. Riconosciuto come il fondatore del Kansas.tremendo per la famiglia. Robert Eugene Steinhardt (Instagram)Ildelsi è risvegliato con una tremenda notizia. Robert Eugene Steinhardt, il fondatoreband del Kansas, si è spento a seguito di una breve malattia. Nel suo ultimo periodo stava lavorando ad un disco da solista con il produttore Michael Franklin. Un progetto molto importante, e che avrebbe visto la luce alla fine del 2021, con tanti musicisti famosi a sostengo di Robby. La malattia lo ha colpito all’inizio ...

