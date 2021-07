L’Università di Salerno sale in seconda posizione tra i “grandi Atenei italiani” (Di martedì 20 luglio 2021) di Monica De Santis L’Università degli Studi di salerno scala 6 posizioni e sale al 2° posto tra i “grandi Atenei”. seconda in Italia per la comunicazione e terza per borse e contributi agli studenti. E’ quanto emerge dalla classifica Censis sulle Università d’Italia per l’anno 2021-2022 (XXI edizione), dove l’Ateneo salernitano è stabilmente annoverato nel gruppo dei “grandi Atenei” (da 20.000 a 40.000 iscritti). Tra i mega Atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) nelle prime quattro posizioni si ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 luglio 2021) di Monica De Santisdegli Studi discala 6 posizioni eal 2° posto tra i “”.in Italia per la comunicazione e terza per borse e contributi agli studenti. E’ quanto emerge dalla classifica Censis sulle Università d’Italia per l’anno 2021-2022 (XXI edizione), dove l’Ateneornitano è stabilmente annoverato nel gruppo dei “” (da 20.000 a 40.000 iscritti). Tra i megastatali (quelli con oltre 40.000 iscritti) nelle prime quattro posizioni si ...

