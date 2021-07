Lucas Peracchi sbarca su OnlyFans, le prime foto: “Non mi vergogno a mostrare il mio corpo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) In USA e UK sono tantissimi i vip che hanno deciso di aprire un profilo OnlyFans, da Chris Brown, Tyler Posey ad Austin Mahone. In questi mesi però le cose stanno cambiando anche in Italia, visto che sono sempre di più i personaggi che scelgono di aprire un account sul famoso social a pagamento. Dopo Mariano Catanzaro, Alessio Lo Passo e Alex Palmieri, un altro volto di Uomini e Donne si è mostrato come mamma l’ha fatto. Lucas Peracchi (fresco di rottura con Mercedesz Henger) ha deciso di ascoltare i fan, che da molto tempo gli chiedevano di sbarcare su OnlyFans. L’ex tronista ha spiegato che questa scelta ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 luglio 2021) In USA e UK sono tantissimi i vip che hanno deciso di aprire un profilo, da Chris Brown, Tyler Posey ad Austin Mahone. In questi mesi però le cose stanno cambiando anche in Italia, visto che sono sempre di più i personaggi che scelgono di aprire un account sul famoso social a pagamento. Dopo Mariano Catanzaro, Alessio Lo Passo e Alex Palmieri, un altro volto di Uomini e Donne si è mostrato come mamma l’ha fatto.(fresco di rottura con Mercedesz Henger) ha deciso di ascoltare i fan, che da molto tempo gli chiedevano dire su. L’ex tronista ha spiegato che questa scelta ...

