Luca Percassi conferma | “Gollini molto vicino al Tottenham”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 luglio 2021) Ieri vi avevamo anticipato che per Pierluigiera sempre più concreta l’ipotesi. La, oggi, è arrivata direttamente dall’amministratore delegato dell’Atalantache ha ammesso: “Ci sono varie ipotesi che stiamo ascoltando, so solo che è un giocatoreimportante, un ragazzo che ci ha permesso di crescere e magari ci porterà qualcosa di diverso. Però di definitivo ad oggi non c’è nulla, se non delle ipotesi concrete. L’ipotesiconcreta”. FOTO: Sito Atalanta L'articolo ...