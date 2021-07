Love is in the air, trama 20 luglio: Ayfer affronta Serkan (Di martedì 20 luglio 2021) Ceren sarà al centro della puntata di Love is in the air di oggi, martedì 20 luglio. La trama odierna della soap opera turca, infatti, rivela che l'affascinante avvocatessa si ritroverà a fare da Cupido tra Engin e Piril, mentre alla Art Life Studio non si farà altro che parlare del finto fidanzamento di Eda e Serkan e del contratto che avevano stipulato per far credere a tutti di stare insieme. Dal canto suo, Ayfer, dopo aver visto Eda tornare inaspettatamente a casa il giorno della sua partenza per l'Italia, sarà sempre più preoccupata per la ragazza. La donna, che ha provato a mandare la nipote in un ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 luglio 2021) Ceren sarà al centro della puntata diis in the air di oggi, martedì 20. Laodierna della soap opera turca, infatti, rivela che l'affascinante avvocatessa si ritroverà a fare da Cupido tra Engin e Piril, mentre alla Art Life Studio non si farà altro che parlare del finto fidanzamento di Eda ee del contratto che avevano stipulato per far credere a tutti di stare insieme. Dal canto suo,, dopo aver visto Eda tornare inaspettatamente a casa il giorno della sua partenza per l'Italia, sarà sempre più preoccupata per la ragazza. La donna, che ha provato a mandare la nipote in un ...

