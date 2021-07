Love is in the air, anticipazioni: Selin confessa tutto a Serkan, Ferit si sente male (Di martedì 20 luglio 2021) Tutti ormai hanno scoperto che tra Serkan ed Eda c’era un contratto dietro. L’uomo però ha deciso di confessare i suoi sentimenti alla donna e tra di loro le cose vanno sempre meglio. Ayfer è preoccupata per Eda ma lo stesso Serkan ha tranquillizzato la zia spiegandole che Eda partirà per l’Italia nonostante abbia rimandato il viaggio. Che succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air della puntata di domani mercoledì 21 luglio 2021. In questo appuntamento vedremo Selin confrontarsi con Serkan e prendere finalmente una decisione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Tutti ormai hanno scoperto che traed Eda c’era un contratto dietro. L’uomo però ha deciso dire i suoi sentimenti alla donna e tra di loro le cose vanno sempre meglio. Ayfer è preoccupata per Eda ma lo stessoha tranquillizzato la zia spiegandole che Eda partirà per l’Italia nonostante abbia rimandato il viaggio. Che succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air della puntata di domani mercoledì 21 luglio 2021. In questo appuntamento vedremoconfrontarsi cone prendere finalmente una decisione ...

