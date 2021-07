Love is in the Air, anticipazioni oggi 20 luglio: Selin scopre che Serkan ama Eda (Di martedì 20 luglio 2021) anticipazioni della puntata di martedì 20 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? I due hanno deciso di tenere segreta la loro relazione, ma si ritroveranno a dover affrontare l’ira di Ayfer. Intanto Ferit segue Selin in azienda e scopre che lei è ancora innamorata di Serkan. Love is in the Air va in onda su Canale 5, dal lunedì al Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021)della puntata di martedì 20diis in the Air. Cosa accadràed Eda? I due hanno deciso di tenere segreta la loro relazione, ma si ritroveranno a dover affrontare l’ira di Ayfer. Intanto Ferit seguein azienda eche lei è ancora innamorata diis in the Air va in onda su Canale 5, dal lunedì al Articolo completo: dal blog SoloDonna

