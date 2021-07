Love is in the air, anticipazioni dal 24 al 30 luglio 2021: mistero svelato in casa Yildiz (Di martedì 20 luglio 2021) Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 24 al 30 luglio 2021 ci svelano che un mistero in casa Yildiz viene finalmente svelato. Melo non tarda infatti a capire che il ragazzo segreto con cui chatta Fifi non è altro che Erdem. A quel punto fa di tutto per non farlo scoprire alle altre. Ma vediamo insieme tutte le novità della prossima settimana. Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 24 al 30 luglio 2021 Allo studio di Art Life Piril chiede spiegazioni riguardo l’assenza di ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 20 luglio 2021) Ledella soap turcais in The Air dal 24 al 30ci svelano che uninviene finalmente. Melo non tarda infatti a capire che il ragazzo segreto con cui chatta Fifi non è altro che Erdem. A quel punto fa di tutto per non farlo scoprire alle altre. Ma vediamo insieme tutte le novità della prossima settimana.is in the Air, anticipazione trama puntate dal 24 al 30Allo studio di Art Life Piril chiede spiegazioni riguardo l’assenza di ...

