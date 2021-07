Love is in the Air Anticipazioni 21 luglio 2021: Piril bacia Engin! (Di martedì 20 luglio 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 21 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5 vedremo che dopo la cena passata insieme, Piril bacerà Engin. Selin invece incontra Serkan e Ferit, nel vederli, si sente male. Leggi su comingsoon (Di martedì 20 luglio 2021) Scopriamo insieme lediis in the Air per la puntata del 21. Nelle Trame dell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5 vedremo che dopo la cena passata insieme,bacerà Engin. Selin invece incontra Serkan e Ferit, nel vederli, si sente male.

Ultime Notizie dalla rete : Love the Love is in the Air Anticipazioni 21 luglio 2021: Piril bacia Engin! Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 21 luglio 2021. Nell' episodio in onda alle 15.30 su Canale5 , vedremo che molti nodi verranno al pettine . Serkan ha chiamato Selin per parlare di quello che è ...

Love is in the air anticipazioni: brutto colpo per Selin Tutte le anticipazioni 'Love is in the air': ecco cosa succederà nelle prossime puntate italiane della soap turca La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yldz , ragazza che proviene da una famiglia ...

Love is in the Air Anticipazioni 20 luglio 2021: Ayfer aggredisce Serkan mentre Selin...

Love is in the air anticipazioni: brutto colpo per Selin La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yildiz, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la ...

