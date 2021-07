Louis Vuitton Horizon Light Up | lo speaker Bluetooth esclusivo da 2 450 euroHDblog it

Advertising

wireditalia : Horizon Light Up è un piccolo concentrato di tecnologia e design. - tessherondale91 : @da_neer Aww il passeggino di Louis Vuitton...bellissimo amore. Andiamo così il piccolo prende un po’ d’aria e io f… - fisco24_info : Lvmh continua lo shopping e rileva il 60% di Off-White da Virgil Abloh: Lvmh avrà il 60% nel marchio che fa capo al… - icykweenx : RT @MEENAVOGUEE: LOUIS VUITTON STORE IN TOKYO. - D0MiTi : ELLA NO QUIERE GUCCI NI PRADA, FENDI NI LOUIS VUITTON -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Vuitton

Dopo gli auricolari da 980 euro e lo smartwatch da 2.300 euro ,ha annunciato Horizon Light Up , un nuovo speaker Bluetooth che non passa affatto inosservato. Non solo il suo design è molto particolare, simile a quello di una trottola o di una ...(o per meglio dire LVHM, la società capogruppo di cui fa parte) ha annunciato l'acquisto del 60 per cento di Off - White, il marchio di streetwear di lusso fondato nel 2013 da Virgil ...Louis Vuitton ha presentato il nuovo speaker portatile Horizon Light Up, che ha un prezzo di 2500 Euro e sfoggia una scocca particolare.Lusso e tecnologia in un solo prodotto, dal prezzo astronomico: è l'altoparlante Bluetooth Horizon Light Up Speaker appena presentato da Louis Vuitton.