Lombardia, ultima chiamata prima del 'cartellino rosso' per 9861 medici no vax (Di martedì 20 luglio 2021) ultima chiamata, prima del cartellino rosso, per gli operatori sanitari no vax che continuano a non rispettare l'obbligo dell'iniezione anti - Covid. PROVVEDIMENTI Ats Milano ha inviato 9.861 lettere ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021)del, per gli operatori sanitari no vax che continuano a non rispettare l'obbligo dell'iniezione anti - Covid. PROVVEDIMENTI Ats Milano ha inviato 9.861 lettere ...

Advertising

LoveBellaria : RT @AE_Italia: Anche su #Ohga le immagini della nostra ultima investigazione in un allevamento di suini in Lombardia! Tra infestazioni di… - giusy6156 : RT @AE_Italia: Anche su #Ohga le immagini della nostra ultima investigazione in un allevamento di suini in Lombardia! Tra infestazioni di… - gpalmero3 : RT @AE_Italia: Anche su #Ohga le immagini della nostra ultima investigazione in un allevamento di suini in Lombardia! Tra infestazioni di… - giulia60031200 : RT @AE_Italia: Anche su #Ohga le immagini della nostra ultima investigazione in un allevamento di suini in Lombardia! Tra infestazioni di… - stfcll60 : RT @AE_Italia: Anche su #Ohga le immagini della nostra ultima investigazione in un allevamento di suini in Lombardia! Tra infestazioni di… -