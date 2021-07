L’olimpionico Antonio Rossi colpito da infarto durante una mezza maratona (Di martedì 20 luglio 2021) Attimi di paura durante una mezza maratona in Veneto. L’ex campione olimpico e mondiale di canoa, Antonio Rossi, è stato colpito da un infarto mentre stava affrontando una gara amatoriale. Il tutto è avvenuto nella giornata di domenica, ma la notizia è stata diramata solamente oggi. Le sue condizioni di salute appaiono buone e sono monitorate dal personale medico dell’Ospedale Sant’Anni di Como, dove è stato trasferito dopo le prime cure ricevute a Conegliano. Antonio Rossi, L’olimpionico colpito da ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Attimi di pauraunain Veneto. L’ex campione olimpico e mondiale di canoa,, è statoda unmentre stava affrontando una gara amatoriale. Il tutto è avvenuto nella giornata di domenica, ma la notizia è stata diramata solamente oggi. Le sue condizioni di salute appaiono buone e sono monitorate dal personale medico dell’Ospedale Sant’Anni di Como, dove è stato trasferito dopo le prime cure ricevute a Conegliano.da ...

