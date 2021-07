Loki, la regista Kate Herron commenta il finale: “Sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto con la serie” (Di martedì 20 luglio 2021) La nostra intervista alla regista di Loki, Kate Herron, che ha commentato la prima stagione da lei diretta e il finale. Alla fine dei sei episodi folli e travolgenti di Loki siamo rimasti con tante domande, tante curiosità e la voglia di rivedere Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno. Una voglia che sarà soddisfatta, perché già si parla della sua partecipazione ad almeno un titolo dei prossimi in arrivo in sala, oltre che nella seconda stagione, già confermata, della serie per Disney+. abbiamo però avuto anche la fortuna di poter ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) La nostra intervista alladi, che hato la prima stagione da lei diretta e il. Alla fine dei sei episodi folli e travolgenti disiamo rimasti con tante domande, tante curiosità e la voglia di rivedere Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno. Una voglia che sarà soddisfatta, perché già si parla della sua partecipazione ad almeno un titolo dei prossimi in arrivo in sala, oltre che nella seconda stagione, già confermata, dellaper Disney+.però avuto anche la fortuna di poter ...

