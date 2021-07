Loki | il finale della serie ha rischiato di essere molto diverso

(Di martedì 20 luglio 2021) Gli autori ditemevano che Marvel non avrebbe permesso loro di dare allauncosì sconvolgente introducendo un personaggio chiave del futuro dell'MCU. La prima stagione disi è conclusa con unsorprendente e l'ingresso di un villain che darà una svolta al franchise. Ma a quanto apprendiamo, taleDisney+ hadi. Come suggerisce la nostra spiegazione deldi, la fine ...

Ildiha visto il debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe di Kang, impersonato come noto da Jonathan Majors , il quale vedremo nel medesimo ruolo in Ant - Man and The Wasp: ...È passata ormai quasi una settimana dal debutto deldi, e i fan fanno ancora fatica a superare il fatidico ...Gli autori di Loki temevano che Marvel non avrebbe permesso loro di dare alla serie un finale così sconvolgente introducendo un personaggio chiave del futuro dell'MCU. La prima stagione di Loki si è c ...Secondo alcuni fan Marvel una scena dell'ultimo episodio di Loki potrebbe contenere un riferimento ai Fantastici 4 ...