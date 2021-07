Locatelli | “No vaccino a giovani? Sono morti 27 bambini”

(Di martedì 20 luglio 2021) “Nella fascia 0-18 anni27, cistati oltre 300 ricoveri. Già questa è una motivazione importante per vaccinare”. Il professor Franco, coordinatore del Cts, a In Onda risponde così alla domanda sulle affermazioni di alcuni politici, secondo cui ilcontro il covid per inon è necessario. “Per la fascia tra i 12 e i 18 anni c’è unapprovato dopo stringenti esami. I vaccinisperimentali? Assolutamente no. Non è stato saltato nessuno step. I vaccini hanno cambiato la storia di un ...

Il Fatto Quotidiano

''Sarei persino d'accordo sulobbligatorio per il personale scolastico, seppur non voglia ...e delle Mobilità sostenibili attende chiarimenti sempre dal Comitato presieduto da Franco...''Sarei persino d'accordo sulobbligatorio per il personale scolastico, seppur non voglia ...e delle Mobilità sostenibili attende chiarimenti sempre dal Comitato presieduto da Franco. ...“Nella fascia 0-18 anni sono morti 27 bambini, ci sono stati oltre 300 ricoveri. Già questa è una motivazione importante per vaccinare”. Il professor Franco Locatelli, coordinatore del Cts, a In Onda ...I nuovi criteri per il sistema dei colori delle Regioni dovrebbero dare meno peso a Rt e incidenza e maggior rilievo a ospedalizzazioni ...