Locatelli alla Juventus: la svolta con Dragusin? Le mosse dei bianconeri (Di martedì 20 luglio 2021) La Juventus e il Sassuolo sarebbero vicini alla svolta per Manuel Locatelli: Dragusin contropartita. Leggi su 90min (Di martedì 20 luglio 2021) Lae il Sassuolo sarebbero viciniper Manuelcontropartita.

Advertising

romeoagresti : #Locatelli: la #Juve ha messo sul piatto una proposta alla “Chiesa”, con obbligo di riscatto attorno ai 30 milioni.… - ZZiliani : #Juventus pazza per #Locatelli. Dice però che 40 milioni sono troppi, lo prende per 5 per i primi 2 anni in prestit… - brighe : @EL10juve @JJ1897JJ Non ci hanno puntato la pistola alla tempia. Primo esisitono giocatori forti come e più di Loca… - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) Accordo tra #Dragusin e il #Sassuolo, #Locatelli più vicino alla #Juventus - andy4ita : RT @MaryDiDio2: Accordo raggiunto tra Dragusin e il Sassuolo. #Locatelli ora è ancora più vicino alla #juventus . [TuttoSport] ???????????? -