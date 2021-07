Lobotka | che trasformazione | quanti chili ha perso lo slovacco

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 20 luglio 2021) Il Napoli si sta preparando a Dimaro in vista dell'inizio della prossima stagione. Dal Trentino emergono subito delle novità e una di queste riguarda Stanislav. Il centrocampista azzurro, acquistato per 20 milioni più bonus a gennaio 2020, ha collezionato soltanto 29 partite in un anno e mezzo. Apparso più volte fuori forma e con qualche chilo di troppo, la sua esperienza con la maglia del Napoli non è mai entrata nel vivo. Lo, però, si è presentato al ritiro di Dimaro nettamente più magro ed è apparso subito in splendide condizioni fisiche. Nel match amichevole contro la Bassa Aunania è stato uno dei migliori in campo, dimostrando ...