Lo sci alpinismo sarà olimpico a Milano - Cortina 2026

Lo sci alpinismo nel programma olimpico di #MilanoCortina2026. La 138^ sessione del CIO, riunitasi oggi a Tokyo

Lo sci alpinismo entra nel programma olimpico di Milano - Cortina 2026. Il via libera ufficiale è arrivato con il voto (all'unanimità) del Congresso del Cio, riunito oggi a Tokyo. La sessione del Cio in corso a Tokyo ha appena votato all'unanimità l'inserimento dello sci alpinismo nel programma olimpico, a partire dai Giochi invernali di Milano - Cortina 2026. La nuova disciplina, per la quale l'Italia è tra le nazioni leader, assegnerà cinque titoli olimpici.