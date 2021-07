LIVE – Fiorentina-Ostermünchen 7-1 | amichevole precampionato 2021 DIRETTA

(Di martedì 20 luglio 2021) Latestuale dell’. Gli uomini guidati dal neo-tecnico Vincenzo Italiano, in vista dell’esordio in campionato programmato per fine agosto, sono pronti a scendere in campo nella loro primastagionale contro l’. Calcio d’inizio fissato alle ore 17:00 di martedì 20 luglio. Sportface.it seguirà l’incontro ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH CALENDARIO AMICHEVOLITUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ...

... chissà che accadrà in campo! Risultati Champions League/ Diretta golscore: partite al via, ... Diretta/Ostermunchen (risultato 0 - 0) streaming video tv: si comincia! RISULTATI ...SEGUI IL(4 - 3 - 3): Terracciano; Lirola, Milenkovic, Dalle Mura, Biraghi; Krastev, Duncan, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Sottil. OSTERMÜNCHEN (4 - 4 - 2): Schenk; Bloier, ...9' - Nuovo corner viola, mischia furibonda davanti a Schenk ma poi il gioco si interrompe. 7' - GOL! Bella palla di Sottil per Callejon che scavalca la difesa e offre per Bonaventura che di tacco mett ...38' - SETTIMA RETE VIOLA! Ancora Benassi! Bella verticalizzazione per l'ex Toro che si fa trovare pronto in area e con un diagonale mette in gol 35' - Esce Ranieri: dentro Ferrarini ...