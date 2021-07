L’italiana Francesca Corona nuova direttrice (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una notizia importante per il mondo dello spettacolo, e sicuramente una affermazione per il nostro paese: è un’italiana, Francesca Corona, che viene chiamata a dirigere il settore teatro e danza della vetrina internazionale forse più prestigiosa del mondo, il parigino Festival d’Automne, che ogni anno raccoglie a Parigi il meglio, e il nuovo, dei palcoscenici (o anche da fuori) di tutto il mondo. Una istituzione finanziata dal governo francese (fondata nel 1972 da Michel Guy), che per quei due settori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una notizia importante per il mondo dello spettacolo, e sicuramente una affermazione per il nostro paese: è un’italiana,, che viene chiamata a dirigere il settore teatro e danza della vetrina internazionale forse più prestigiosa del mondo, il parigino Festival d’Automne, che ogni anno raccoglie a Parigi il meglio, e il nuovo, dei palcoscenici (o anche da fuori) di tutto il mondo. Una istituzione finanziata dal governo francese (fondata nel 1972 da Michel Guy), che per quei due settori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FLuccisano : @ale_smerieri @sono_francesca Questa però è l'obiezione agli INVALSI dal giorno zero. Da allora molto è stato fatto… - Francesca_Anto : RT @senzalattosio: La mia amica (italiana) é ancora a digiuno da c perché il fidanzato (inglese) é ancora arrabbiato per l’esito della part… - francesca_says0 : RT @lastgiuli: buona l'acqua italiana -