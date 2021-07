Lirica : due opere, concorso internazionale e concerto di Capodanno per stagione di Padova (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Due opere liriche, un concorso internazionale ed il concerto di Capodanno, grandi nomi della Lirica internazionale e giovani talenti: questo il cartellone della stagione Lirica di Padova 2021 in scena al Teatro Verdi di Padova dal 6 agosto al 1 gennaio 2022. La stagione Lirica è organizzata e prodotta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova ed il primo appuntamento sarà il concerto di venerdì 6 agosto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Dueliriche, uned ildi, grandi nomi dellae giovani talenti: questo il cartellone delladi2021 in scena al Teatro Verdi didal 6 agosto al 1 gennaio 2022. Laè organizzata e prodotta dall'Assessorato alla Cultura del Comune died il primo appuntamento sarà ildi venerdì 6 agosto ...

TV7Benevento : Lirica : due opere, concorso internazionale e concerto di Capodanno per stagione di Padova (2)... - TV7Benevento : Lirica : due opere, concorso internazionale e concerto di Capodanno per stagione di Padova... - MonEleonora : @SerenoSteno @LibriSoria Tanto solo in due terzi dell'opera lirica - alla fine - talvolta anche molto prima -lei m… -