Libero De Rienzo | terminata l’autopsia | ecco cosa è emerso

(Di martedì 20 luglio 2021) L'autopsia eseguita oggi sul corpo dell'attoreDeha fornito risultati parziali e non sufficienti a determinare con esattezza le cause della sua morte. L'esame svolto all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli non ha quindi fornito indizi utili in merito al decesso del 44enne, trovato morto in casa lo scorso 15 luglio. Oggi i medici hanno eseguito i prelievi dei campioni biologici e tra non meno di quindici giorni arriveranno i risultati dei test tossicologici disposti dai pm della procura di Roma. Il titolare delle indagini, il sostituto procuratore Francesco Minisci, vuole capire se l'attore abbia assunto sostanze ...

De, risultati parziali e non sufficienti a chiarire le cause della morte dell'attore. L'esame autoptico svolto oggi all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli non ha ...È eroina la polvere bianca ritrovata nella casa dell'attore napoletanoDe, in via Madonna del Riposo all'Aurelio, dove è stato trovato morto da un suo amico. È quanto emerge dalla relazione dei Ris consegnata al Procuratore aggiunto Nunzia D'Elia ed al ...Libero De Rienzo, amico geniale. Potevate scrivere parole così, colleghi. Potevate raccontarlo da vivo, lui che in pochi anni ha illuminato l'arte cinematografica italiana, come interprete incredibilm ...L’autopsia eseguita oggi sul corpo dell’attore Libero De Rienzo ha fornito risultati parziali e non sufficienti a determinare con ...