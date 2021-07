Libero De Rienzo, la storia dell’infarto tramonta: eroina mentre era solo a Roma (Di martedì 20 luglio 2021) L’attore Libero De Renzo è morto di infarto a 44 anni, ma le indagini hanno rilevato la presenza di eroina, spinelli e sedativi. Domani svolgeranno l’esame autoptico. Libero De Rienzo è stato ritrovato morto il 15 luglio nel suo appartamento in via Madonna del Riposo dell’Aurelio, a Roma. Lascia una moglie, Marcella Mosca, e due L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 luglio 2021) L’attoreDe Renzo è morto di infarto a 44 anni, ma le indagini hanno rilevato la presenza di, spinelli e sedativi. Domani svolgeranno l’esame autoptico.Deè stato ritrovato morto il 15 luglio nel suo appartamento in via Madonna del Riposo dell’Aurelio, a. Lascia una moglie, Marcella Mosca, e due L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - bloody_eyeliner : RT @BorisSollazzo: Di come, quanto e perché mi vergogno di essere un giornalista. In questi giorni e non solo. Non scusarli Libero perché s… - chiara22lune : RT @BorisSollazzo: Di come, quanto e perché mi vergogno di essere un giornalista. In questi giorni e non solo. Non scusarli Libero perché s… -