Leyna Bloom | prima transgender in copertina di ' Sports Illustrated' per lo speciale costumi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leyna Bloom

Sky Tg24

Sports Illustrated ha sceltocome protagonista di una delle tre copertine della Swimsuit Issue , il numero di luglio dedicato ai costumi. Una scelta senza precedenti per il magazine, che per la prima volta punta su ...Sport Illustrated dedica la nuova copertina del suo famoso Swimsuit Issue a, prima modella transgender afro americana e asiatica a comparire sulla rivista . Per lei si tratta dell'ennesimo record conquistato: è stata la prima donna trans e nera a posare per Vogue ..."E' un momento storico per le ragazze come me" ha commentato la modella di origini afroamericane e asiatiche che si è fatta strada nel mondo della moda sfidando i pregiudizi ...Il mitico numero di Sports Illustrated dedicato ai costumi da bagno festeggia il 2021 con due record. Sulle tre copertine del volume più atteso dell’anno, infatti, ci sono Leyna Bloom, la prima transg ...