Leyna Bloom è prima transgender in copertina di Sports Illustrated

(Di martedì 20 luglio 2021)dice:”E’ un momento storico per le ragazze come me” ha commentato la modella di origini afroamericane e asiatiche che si è fatta strada nel mondo della moda sfidando i pregiudizi.ha sceltocome protagonista di una delle tre copertine della Swimsuit Issue, il numero di luglio dedicato ai costumi.

, un uomo biologico che si identifica come una donna, è diventato il primo modello di copertina apertamente trans nella storia di Sports Illustrated Swimsuit Issue. Il sogno didi ...Sulle tre copertine del volume più desiderato, il Swimsuit Issue ,ci sono infatti, la prima transgender ad apparire in copertina e Meghan Thee Stallion, la prima rapper. La terza ..."Questo traguardo è così potente perché mi permetterà di vivere per sempre", ha commentato orgogliosa la modella."Questo è l'aspetto che avrà il futuro", dice Leyna Bloom a Vogue, la prima modella trans sulla copertina di Sports Illustrated dedicata ai costumi da bagno ...