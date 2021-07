L’ex Napoli sfida Batman: possibile battaglia legale (Di martedì 20 luglio 2021) L’ex Napoli Taglialatela avvisato dalla DC Comics: deve rimuovere il logo di Pino Bat, ispirato a Batman, o rischia un’azione legale Non solo i cattivi di Gotham City, ora Batman ha messo nel mirino anche il ‘povero’ Pino Taglialatela. È lo stesso ex portiere del Napoli, che venne ribattezzato dai tifosi proprio col nome dell’uomo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 luglio 2021)Taglialatela avvisato dalla DC Comics: deve rimuovere il logo di Pino Bat, ispirato a, o rischia un’azioneNon solo i cattivi di Gotham City, oraha messo nel mirino anche il ‘povero’ Pino Taglialatela. È lo stesso ex portiere del, che venne ribattezzato dai tifosi proprio col nome dell’uomo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

