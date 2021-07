L’ex di Zaniolo si sfoga: “Mi ha lasciata sola” (Di martedì 20 luglio 2021) A pochi giorni da nascita del figlio, Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo, parla della sua vita privata. Non lo aveva ancora fatto, ha deciso di utilizzare due storie di Instagram per chiarire la situazione con il fantasista della Roma: “Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”, ha scritto Scaperrotta. La ragazza, 23 anni, ha raccontato anche dei suoi tentativi di riavvicinamento: “Ho tentato a ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) A pochi giorni da nascita del figlio, Sara Scaperrotta, ex di Nicolò, parla della sua vita privata. Non lo aveva ancora fatto, ha deciso di utilizzare due storie di Instagram per chiarire la situazione con il fantasista della Roma: “Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da, senza supporto di alcuna natura”, ha scritto Scaperrotta. La ragazza, 23 anni, ha raccontato anche dei suoi tentativi di riavvicinamento: “Ho tentato a ...

