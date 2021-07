(Di martedì 20 luglio 2021) AGI - L'ex terroristaDidopo esserefermato lunedì a Parigi a seguito della richiesta di estradizione presentata dall'Italia. Secondo quanto apprende l'AGI Diè tornato in libertà con l'obbligo di firma ogni 15 giorni.Diera sfuggito all'operazione di fine aprile "Ombre rosse" della Polizia italiana d'intesa con la polizia francese che portò all'arresto di sette ex terroristi rossi. L'arresto dell'ultimo ex terrorista per cui l'Italia chiede l'estradizione era...

matteosalvinimi : Arrestato in Francia l’ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio, era fuggito prima della retata di fine aprile. Grand… - marcodimaio : È stato arrestato poco fa a Parigi l'ex brigatista Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di aprile. La Franci… - sulsitodisimone : L'ex brigatista Maurizio Di Marzio è stato scarcerato - vivinbaro : RT @marcodimaio: È stato arrestato poco fa a Parigi l'ex brigatista Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di aprile. La Francia ha co… - graziellacesari : RT @marcodimaio: È stato arrestato poco fa a Parigi l'ex brigatista Maurizio Di Marzio, sfuggito all'operazione di aprile. La Francia ha co… -

Leggi anche Perché è stato arrestatoDi Marzio, l'exfermato a Parigi Arrestato in FranciaDi Marzio: con l'exsi chiude la 'vendetta di Stato' Insomma sugli ...Leggi anche Arrestato in FranciaDi Marzio: con l'exsi chiude la 'vendetta di Stato' I 9 rifugiati politici in libertà vigilata, resta latitanteDi Marzio Perché Macron ...Secondo quanto apprende l'AGI è tornato in libertà con l'obbligo di firma ogni 15 giorni. Era sfuggito all'operazione di fine aprile "Ombre rosse" della Polizia italiana d'intesa con la polizia france ...È l’Italia? Non ancora ma spero presto… L’ultimo post pubblico di Maurizio Di Marzio su Facebook è la foto di un bel paesaggio di montagna: le acque di un ruscello limpido e sullo sfondo cime ancora i ...