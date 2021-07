Letti anti - sesso a Tokyo? Il ginnasta irlandese chiarisce tutto

vivacorners : I letti di cartone del villaggio olimpico di #tokyo2020 NON sono anti sesso! ???? - mykdra : RT @lostjnpieces: mi sto pisciando addosso, non loro che perculano i letti anti sesso del villaggio olimpico ?? - mauricioaguiar : RT @repubblica: Letti anti-sesso al villaggio olimpico: il video del ginnasta irlandese chiarisce tutto - repubblica : Letti anti-sesso al villaggio olimpico: il video del ginnasta irlandese chiarisce tutto - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: #Olimpiadi, letti anti-sesso a Tokyo 2020? Ginnasta irlandese lo testa e dice 'no'. VIDEO #SkySport #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Letti anti

R101

... ha postato questo video sui social a proposito dei, costruiti in materiale riciclabile. "Vero, sono fatti di cartone, ma guardate come sono resistenti. Ma non sono pensati per essere- ...A rafforzare le raccomandazioni, è stato anche pensato di scoraggiare gli sportivi condi cartone (costruiti con materiali riciclabili). Tutto smentito. 'Lo vedete? Non si rompe ' assicura ...Politici e vaccini, chi ha ricevuto il vaccino anti Covid? Chi sta ancora tergiversando? Chi non lo farà? Sì, anche il vaccino diventa tema da campagna elettorale: se i politici ...Altro che castità alle Olimpiadi : non esiste nessun letto "anti sesso" . Aveva quindi decisamente torto il mezzofondista ...