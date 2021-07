L' Ema avvia la procedura di valutazione del vaccino Sanofi

(Di martedì 20 luglio 2021) Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema hato unadiper Vidprevtyn , uncontro il Covid - 19 sviluppato daPasteur . La decisione del Chmp ...

L'Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. Ora il comitato dell'Ema per i farmaci destinati all'uso umano (Chmp) ha deciso di lanciare la revisione continua sulla base di dati di laboratorio, non clinici, e di studi clinici sugli adulti. La revisione andrà avanti fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio. La decisione del Chmp si basa sui risultati preliminari.